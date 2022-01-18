Balık tutmak için göle açılan balıkçı kayıp

BALIKESİR'DE balık tutmak için Manyas Gölü'ne açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı için arama çalışması başlatıldı. Manyas'ın kırsal Akçaova Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan 61 yaşındaki Osman Arı, otomobiliyle önceki gün sabah saatlerinde kayığını demir attığı kırsal Hamamlı Mahallesi'ne giderek göle açıldı. Arı'nın geç saatlere kadar geri dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Yapılan aramalarda Arı'nın kayığı gölde kamışların arasında bulunurken Arı'ya ulaşılamadı. Osman Arı'yı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. ■ SUAT SALGIN

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