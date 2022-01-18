Buzlu yolda kayarak takla atan araçta 1 ölü

BALIKESİR'DE yoldan çıkan otomobilin takla atması soncu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Bigadiç ilçesine bağlı Kargın Köyü karayolunda, 10 ACR 151 plakalı otomobil buz tutan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek rampadan aşağı yuvarlandı. Takla atan otomobildeki Emirhan Avcı ve Cihan Avcı yaralanırken, araç içerisinde sıkışan E.G (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Bigadiç Cumhuriyet Savcısı kazayla incelemelerde bulundu. ■ SUAT SALGIN

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