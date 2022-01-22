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Haberler Balıkesir Son Dakika: Balıkesir’de deprem

Son Dakika: Balıkesir’de deprem

Son dakika bilgisine göre, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Balıkesir merkezi ve ilçelerde korkuya sebep oldu.

İHA

22.01.2022, 23:03 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022, 23:11

Son Dakika: Balıkesir’de deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem başta Dursunbey olmak üzere Balıkesir merkezi ve ilçelerde korkuya sebep oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.