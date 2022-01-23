Vurdu ve ölene kadar başında bekledi!

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde, Elif Turan (38), ayrı yaşadığı eşi Şamil Turan (38) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay Kadıköy Mahallesi'nde dün sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Bir markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Şamil Turan tarafından tabancayla sokak ortasında vuruldu. Elif Turan, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, Şamil Turan ise kaçtı.

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İHBAR üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 13 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte yaşadığı belirtilen Elif Turan'ın, yıllar önce de 10 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha önce Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan çiftin başına 2016 yılında korkunç bir olay gelmiş, o dönem 7 yaşında olan kızları Eylül ile 10 yaşındaki oğulları Mehmet Ali kayıp olarak günlerce aranmıştı.

Korkunç gerçek ise günler sonra ortaya çıkmış, çocukların amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konulduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atıldığı öğrenilmişti. Üzeri taş ve samanla kapatılan kuyudan 'Anne' diye seslenen küçük Eylül, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulunmuştu. Mehmet Ali'nin öldüğü belirlenirken, Eylül aylar sonra iyileşebilmişti. Bu olayın ardından çiftin Balıkesir'e taşındığı, ancak aralarındaki sorunların giderek büyüdüğü öğrenildi.

SUAT SALGIN