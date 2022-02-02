Mahrem yapılanmadan 17 kişi için gözaltı kararı

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce eş zamanlı operasyon başlatıldı. Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak'ta 21 adrese sabaha karşı yaptıkları baskınlarda zanlılardan 10'unu gözaltına alan ekipler, diğer 7 kişiyi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

DİĞER