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Haberler Balıkesir Öldüğü kanepeden düşünce anlaşıldı

Öldüğü kanepeden düşünce anlaşıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 35 yaşındaki bir kişi el yapımı alkolden hayatını kaybetti. Kişinin yakını ile hazırladığı içki yüzünden hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

İHA

02.02.2022, 18:00

Öldüğü kanepeden düşünce anlaşıldı

Edinilen bilgiye göre, olay Darsofa Mahallesi 317 Sokak'ta meydana geldi. Amcasının oğlu ile el yapımı alkol alan Tuncay Bozkurt (35) isimli kişi uyuyakaldı.

Ardından kişinin kanepeden düşmesi üzerine evde bulunan kız kardeşi M.B. şahsı kontrol ettiğinde nefes almadığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili olarak hayatını kaybeden kişinin el yapımı alkolden hayatını kaybettiği ileri sürülürken, cesedi kesin ölümünün belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Tuncay Bozkurt'un engelli babasına baktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Tuncay Bozkurt'un cenazesi Darsofa Mahallesi'nde kılınan ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlandı.