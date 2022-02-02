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Haberler Balıkesir Sahte içki bir ölüm daha getirdi! Bu kez adres Balıkesir

Sahte içki bir ölüm daha getirdi! Bu kez adres Balıkesir

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre evde sahte içki yapıp içen bir kişi kısa bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

İHA

02.02.2022, 15:39

Sahte içki bir ölüm daha getirdi! Bu kez adres Balıkesir

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi'nde Tuncay Bozkurt, iddialara göre, dün akşam saatlerinde akrabası A.B. ile sahte içki yaptıktan sonra içtiler. 2 akraba hazırladıkları sahte içkiyi içtikten sonra ayrıldılar.

Özkan daha sonra kardeşinin evine gitti ve burada rahatsızlandı. Evdekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve ambulans geldi ve Tuncay Özkan'ın evde öldüğü anlaşıldı.

Sahte içki içtiği bilenen Özkan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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