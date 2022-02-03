Sürekli şiddet gördüğü eşini öldürmüştü! Rümeysa Aydın’ın davasında yeni gelişme

Eşinin ölümüne sebep olan Rümeysa Aydın'ın avukatı Neslihan Çallıoğlu, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, müvekkilinin; öldürdüğü eşinden hamilelik durumunun devam ettiğini ve düşük riskinin bulunduğunu söyledi. Çallıoğlu, müvekkili Rümeysa Aydın'ın eşinden ikiz bebeğe hamile olduğunu, ancak cezaevinde kaldığı sürede yaşadığı sıkıntılardan bebeklerinden birisini düşürdüğünü ve diğer bebeğin de düşük riskinin bulunmasından dolayı tahliye taleplerini bir kez daha tekrarladıklarını ifade etti. Çallıoğlu tahliye talebinin reddedildiğini sözlerine ekledi.





"DURUŞMA 24 ŞUBAT TARİHİNE ERTELENDİ"

Rümeysa Aydın'ın avukatı Neslihan Çallıoğlu, "13 Ağustos 2021 tarihinde müvekkilimiz Rümeysa Aydın'ın eşini vurması sonucu yaşanan olay nedeniyle ilk duruşması Balıkesir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Şubat tarihinde görüldü. Duruşmada ilk önce müvekkilimizin beyanı alındı. Daha sonra müvekkilimizin annesi ve babasının tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Ve aynı zamanda müşteki olarak Murat'ın anne ve babası da yine dinlenenler arasındaydı. Burada müvekkilimiz yaşadığı olayları tüm detaylarıyla anlattı. Olayın istemeyerek gerçekleştiğini ve tamamen kendisine yönelen darpçı bir ve ölüm tehdidiyle kendini savunmak için olayı gerçekleştirdiğini detaylı olarak anlattı. Yine olay günü orada olan müvekkilimizin annesi, kızının ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve kendisini korumak için çaba sarf ettiğinden bahsetti. Mahkeme olayın gerçekleştiği yerde keşif icrasına karar verdi. 16 Şubat'ta mahkeme heyetiyle beraber olayın gerçekleştiği yerde keşif icra edilerek olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği müvekkilimize sorulacak ve ifadesine tekrar başvurulacak. Bu sırada biz çocukların dinletilmesi için mahkemeye talepte bulunduk" ifadelerini kullandı.



"İKİZ BEBEKLERİNİN BİRİNİ DÜŞÜRDÜ"

Müvekkilinin yaşanan olay sırasında ikiz bebeğe hamile olduğunu ancak yaşadığı sıkıntılar yüzünden Rümeysa'nın bebeğinin birini düşürdüğünü ifade eden Avukat Neslihan Çallıoğlu, "Diğer bir durum ise müvekkilimizin hamileliğinin başlangıcında ikiz bebekleri olduğu ancak yaşadığı sıkıntıdan dolayı ikiz bebeklerinden birini kaybettiği hususunu mahkemeye arz ettik. Bu konuda şu anda sağ kalan bebeğin de yine düşük riskinin olduğu ve müvekkilimizin tahliyesini talep ettik. Mahkeme şu durumda tahliyeye talebimizi kabul etmedi ve talebimizin reddine karar verdi. Ancak biz müvekkilimizin bebeğini kaybettiği hususunun tespiti üzere tekrardan araştırma yapılmasını talep ederek en azından sağ kalan bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesini sağlamaya ilk aşamada talep ediyoruz. Bunun haricinde 24 Şubat'ta yine duruşması var Rümeysa'nın. Bu duruşmada gerekli incelemeler yapılarak bir an önce dosyanın sonuca kavuşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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