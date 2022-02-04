Rümeysa’nın tahliye talebi reddedildi

BALIKESİR'DE 13 Ağustos 2021'de şiddet gördüğü eşini tüfekle öldüren Rümeysa Aydın ilk kez hakim karşısına çıktı. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Rümeysa için istenen tahliye talebi reddedildi. Rümeysa'nın avukatı Neslihan Çallıoğlu, duruşma sonrasındaki açıklamada, müvekkilinin ölen eşinden hamileliğinin sürdüğünü ve düşük riskinin bulunduğunu söyledi.

Çallıoğlu, Rümeysa Aydın'ın eşinden ikiz bebeğe hamile olduğunu, ancak cezaevinde birisini düşürdüğünü ve diğeri için de risk olduğu için tahliye talebinde bulunduklarını ifade etti. Taleplerinin reddedildiğini belirten Çallıoğlu, 24 Şubat'ta yine duruşma var. Gerekli incelemeler yapılarak dosyanın sonuca kavuşacağına inanıyoruz" dedi. ■ SUAT SALGIN