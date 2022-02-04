TIR’ın altına giren aracın sürücüsü kurtarılamadı

BALIKESIR'IN Edremit ilçesinde yağışlı yolda TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Edremit'in Altınoluk Mahallesi merkez trafik ışıklarında meydana geldi. Mustafa Keskin idaresindeki otomobil trafik ışıklarındaki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR dorsesinin altında sıkıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde otomobil sürücüsü Mustafa Keskin'in öldüğü tespit edildi.
SUAT SALGIN