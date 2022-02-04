  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir TIR’ın altına giren aracın sürücüsü kurtarılamadı

TIR’ın altına giren aracın sürücüsü kurtarılamadı

4.2.2022

TIR’ın altına giren aracın sürücüsü kurtarılamadı
BALIKESIR'IN Edremit ilçesinde yağışlı yolda TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Edremit'in Altınoluk Mahallesi merkez trafik ışıklarında meydana geldi. Mustafa Keskin idaresindeki otomobil trafik ışıklarındaki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR dorsesinin altında sıkıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde otomobil sürücüsü Mustafa Keskin'in öldüğü tespit edildi.
SUAT SALGIN