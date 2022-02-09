2 yıl aradan sonra Ayvalık-Midilli Adası seferleri başlıyor!

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesi arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi ve Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Üyesi Ali Jale, kısıtlamanın 7 Şubat itibarıyla kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Jale, yılda gidiş geliş yaklaşık 170 bin yolcunun taşındığı Ayvalık-Midilli Adası feribot seferlerinin açılmasının bölge turizmine çok büyük ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi.

Türkiye-Yunanistan ile Ayvalık-Midilli arasında 2020 yılının mart ayından bu yana sefer yapılamadığını hatırlatan Jale, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle yaşanılan bu durum nedeniyle Ege'nin iki kıyısındaki ilişkiler de neredeyse durma noktasına gelmişti. Biz, bu sektörde 40 yıldan bu yana varız ve 10 yıldan fazla bir süredir de katamaranlarla normalde 1,5 ila 2 saat süren seyahati 45 dakikaya düşürmeyi başarmış durumdayız. Biz bu kadar hızlanmaya çalışırken, 2 yıldır bu kısıtlama nedeniyle gitmek istediğimiz istikametin tersine bir hamleyle karşılaşmış durumdayız. Tabii ki bu konuda yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü küresel bir sorunla karşı karşıyayız."

Jale, Türkiye-Yunanistan arasındaki seferlerin, bazı teknik detayların çözümlenmesinin ardından mart ayı itibarıyla başlayabileceğini ifade etti.

Esnaf Çiğdem Çınar ise iki yıldan bu yana Midilli'den müşterilerini beklediklerini anlatarak, "Çünkü Ayvalık'ta özellikle kış mevsiminde biz küçük esnaf için Midilli Adası'ndan gelecek turistler son derece önemli. Bu yüzden de Midilli-Ayvalık deniz yolu seferlerinin yeniden başlayacak olmasına çok sevindik." dedi.