3 kişiyi silahla yaralayan CHP’li Başkan tutuklandı

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesinde silahla 3 kişiyi yaralayan CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç'in eniştesi Ahmet Ş, esnaf odası başkanlığına aday olmak istediğini ve bu süreçte kendisinden destek beklediğini belirtti. Dinç'in eniştesi Ahmet Ş. ile bu nedenle başlayan husumeti kısa sürede ilerledi. Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K, konuşmak için Umut Dinç'i çağırdı. Caddede bir araya gelen 4 kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. ile arkadaşlarının Umut Dinç'e taşla saldırdığı iddia edildi. Umut Dinç ise aracındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek Ahmet Ş. ve Mehmet A. ile Ozan K'yi yaraladı. Olayın ardından kaçan CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Dinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ■ SUAT SALGIN

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