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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 13 kişi yakalandı. Şahıslardan 7'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

11.02.2022, 17:23

Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı (TCSG-94 Komutanlığı) ekipleri tarafından Balıkesir ve İstanbul ' da Örgütlü Olarak Göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 13 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şüphelinin tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza evine gönderildiği açıklandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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