Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı (TCSG-94 Komutanlığı) ekipleri tarafından Balıkesir ve İstanbul ' da Örgütlü Olarak Göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 13 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şüphelinin tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza evine gönderildiği açıklandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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