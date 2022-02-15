Bir babanın en zor anı! Kaza yerine gittiğinde ölenin oğlu olduğunu öğrendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde TIR ile çarpışan otomobil sürücü Ali Kaynak (24) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.15 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolunun, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi girişinde yol çalışması yapılan yerde meydana geldi.

10 N 9979 plakalı otomobil sürücüsü Ali Kaynak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı istikametten gelen N.G. idaresindeki 45 EK 417 plakalı TIR ile çarpışan otomobil, hurda yığınına döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Ali Kaynak'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda trafik akışı yaklaşık 1 saat dururken, 5 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu. TIR sürücüsü N.G. gözaltına alan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİR BABANIN EN ZOR ANI

Öte yandan Ali Kaynak'ın kazanın yaşandığı bölge yakınında oturduğu öğrenildi. Kazayı duyan Ali Kaynak'ın babası Ömer Kaynak, olay yerine geldikten sonra, kaza yapanın oğlu olduğunu öğrendi. Oğlunun cansız bedenini gören ve büyük üzüntü yaşayan Kaynak'ı yakınları teselli etmeye çalıştı