  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal'ı bıçaklayarak öldürdü

Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal'ı bıçaklayarak öldürdü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe, kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın ardından birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü defalarca bıçakladı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Meşe, daha sonra karakola giderek teslim oldu.

DHA

15.02.2022, 18:14

Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal’ı bıçaklayarak öldürdü

Olay, Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.

Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.