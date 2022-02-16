Ayvalık’ın şiddet karşıtı marketi

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, bir marketin üç ayrı şubesinde çalışan personel, son yılların gündemden düşmeyen konusu kadına şiddet olaylarına karşı giydikleri sweatshirtlerle farkındalık oluşturdu. Personelin yüzde 78'i kadın olduğu için böylesi bir projede yer aldıklarını kaydeden Başduran, "Kadınlara yönelik şiddeti bir nebze olsun engellenmesini sağlayabilmek istedik. İnsanların huzurlu yaşayabilmesi için bir tek kişinin bile dikkatini çekebilirsek ne mutlu bizlere. Bu çalışmamız müşterilerimiz ve halkımızın dikkatini çekiyor. Teşekkür dolu memnuniyet ifadeleriyle dönüşümler alıyoruz" diye konuştu. ■ SUAT SALGIN

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