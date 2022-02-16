Babaya büyük şok

Balıkesir Edremit'te otomobil ile TIR çarpıştı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 24 yaşındaki Ali Kaynak hayatını kaybetti. Kaza yerinin yakınında oturan Ömer Kaynak, merak ederek gittiği olay mahallinde, ölen gencin kendi oğlu olduğunu öğrenince olduğu yere yıkıldı. Korkunç kaza dün sabah 10.15'te Edremit'e bağlı Altınoluk mahallesinde meydana geldi.

10 N 9979 plakalı otomobil sürücüsü Ali Kaynak direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen N.G. idaresindeki 45 EK 417 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR'ın altına giren otomobil tanınmaz hale gelirken, kurtarma ekipleri sıkıştığı yerden güçlükle çıkardıkları gencin öldüğünü belirledi. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda trafik akışı 1 saat durdu ve 5 km'lik kuyruk oluştu.

EN ZOR ANLARINI YAŞADI

Bu sırada oturduğu evin yakınlarında trafik kazası yaşandığını öğrenen Ömer Kaynak, her şeyden habersiz gittiği kaza yerinde oğlunun aracını görünce dünyası başına yıkıldı. Demir yığını araçtan oğlu Ali Kaynak'ın cesedinin çıkarıldığını gören ve sinir krizi geçiren baba Kaynak'ı yakınları güçlükle teskin etti. ■ SUAT SALGIN