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Balıkesir'de kapalı pazar yerinde korkutan yangın

Balıkesir'de çarşamba günleri kurulan kapalı semt pazarında yangın paniği yaşandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken korku dolu anlar kameralara yansıdı.

İHA

16.02.2022, 16:36

Balıkesir’de kapalı pazar yerinde korkutan yangın

Balıkesir'de şehrin merkezinde bulunan kapalı pazar yerinde çıkan yangın kısa süreli panik yaşattırdı, alışverişe gelen vatandaşlar pazar yerinin çatısını yanarken korku dolu gözlerle izledi.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdiler. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü.

O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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