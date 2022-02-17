Hamile Hazal’ı öldüren eşinden kan donduran sözler

Balıkesir Bandırma'da 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) bıçaklayarak öldüren eşi Kadir Meşe (29) tutuklandı. Emniyette susma hakkını kullanan katil eş, gazetecilere "Kim olsa aynı şeyi yapardı, pişman değilim" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hacıyusuf mahallesindeki evde yaşanan olayda hurdacı Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle Hazal Alpyörük ile tartıştı. Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile eşi Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bandırma Eğitim Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kadir Meşe ise olayın ardından teslim olduğu emniyette 'susma hakkını' kullandı. Yoğun güvenlik önlemleriyle Bandırma Adliyesi'ne sevk edilen Meşe, gazetecilerin, "Hazal'ın hamile olduğunu biliyor muydun?" sorusunu yanıtlamazken, "Kim olsa aynı şeyi yapardı, pişman değilim" dedi.

Cani koca, kasten öldürmek suçuyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hazal'ın amcası Önder Alpyörük, yeğeniyle Kadir'in 7 ay önce görücü usulüyle tanıştırıldığını söyleyerek, "Hazal güzel olduğu için eşi sürekli kıskanıyor ve şiddet uyguluyordu. Hatta Hazal, eşinin uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini söylediği için kayınvalidesinden bile şiddet görmüş. 1 ay önce de baba evine dönmüş ama olay günü eşi ikna edip yeniden eve götürmüş" dedi. ■ SUAT SALGIN