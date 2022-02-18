EMITT’te Balıkesir söleni yasandı

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT'te, Balıkesir'in potansiyellerini en güzel şekilde anlatmak için 4 gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 25'inci EMITT Fuarı'nda şölen havasında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirerek iz bırakan stantlar arasında yerini aldı. 45 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük 5 turizm fuarından bir olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile paydaşları; Valilik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası tarafından şehrin marka değerleri tanıtıldı.

FUARIN EN BÜYÜKLERİNDEN

İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9-12 Şubat günleri arasında gerçekleştirilen EMITT'te, Balıkesir'in ilçelerinin öne çıkan potansiyelleri, doğal güzellikleri, kültürü, tarihi, eşsiz sahilleri, turizm destinasyonları ve gastronomisini tüm dinamikleriyle anlatan Büyükşehir Belediyesi, fuarın en büyük stantlarından birinde 4 gün boyunca şölen havasında etkinlik ve söyleşiler düzenledi.

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Balıkesir Pullusu yöresel kıyafeti defilesinden, Sındırgı Yağcıbedir Halısı dokumasına, tahta kaşık yapımından, Balıkesir kahvaltısı tanıtımına, şehrin gastronomisi üzerine ünlü şeflerin söyleşi ve etkinliklerinden, 50 Peynirli Şehir Balıkesir ile Zeytin Ülkesi Balıkesir kitaplarının tanıtımına, Türkiye'nin ilk gastronomi atlası olacak Balıkesir Gastronomi Atlası'nın protokol imzasının gerçekleştirilmesinden, yağlı güreş ve halk oyunları gösterilerine, genç yeteneklerin müzik dinletilerinden coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılmasına kadar dolu dolu geçen fuarda Balıkesir, 54 ülkeden 200'ün üzerinde turizm operatörüne tanıtıldı.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ

BALIKESİR'İ; kapsamlı ve etkin bir şekilde anlatmak için her ayrıntıyı düşünen Büyükşehir Belediyesi, gösterişli standı, görsel şovları ve son güne kadar devam eden tanıtım faaliyetleriyle fuarın iz bırakanları arasında yerini aldı.