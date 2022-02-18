İnsana ve doğaya dost şehir

2030'A kadar sera gazı salımını yüzde 40 düşürmeyi, 2050'ye kadar karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla, dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan 'İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insana ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak için adımları atıyor.

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Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen sözleşme; sera gazı salınımını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını artırma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli başlıkları içeriyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, birçok paydaşla birlikte strateji planlarını hazırlamaya başladı. İnsan ve çevre faktörünü öncelikli olarak ele aldıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Şehirlerin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen uyum ve iyileştirme çalışmalarının merkezinde yer alması gerekiyor. Biz üzerimize düşen sorumlulukları gerektiği şekilde yerine getirip iklim değişikliği ile mücadelede öncü şehirlerden biri olma gayreti içerisindeyiz. Akıllı şehircilik uygulamalarını çalışmalarımızın merkezine koyarak insana ve doğaya saygılı bir şehir tasarlıyoruz. İnsan hayatına teknolojiyle değer katan, yaşam kalitesini artıran, ekosisteme ve doğal kaynaklara saygılı akıllı kent uygulamalarını şehrimiz ölçeğinde yeniden tasarlıyoruz" dedi.