Üreticiye 15 milyon destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılığı önceleyerek hayata geçirdiği hizmetlerle üreticinin elini güçlendirmeye devam ediyor. Üretim merkezlerinden jeotermal kurutma tesisine kadar ürünlere katma değer sağlayacak birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir, 2021 yılı içerisinde tarım ve hayvancılığa 15 milyon destek sağladı. Balıkesir'in; verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı sağlamak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üretim ile hayvancılık faaliyetlerine önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda projeler üretmeye devam ediyor.

MALİYET AZALIYOR

Ücretsiz fide ve yem desteklerinden alım garantili ürün projelerine, küçükbaş hayvan dağıtımından yerli boz ırk sığırlarda verim artırma çalışmalarına, Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim Merkezlerinin kurulumudan arıcılık faaliyetlerinin teşvikine kadar daha birçok konuda çalışmalar yapan Belediye, geçtiğimiz yıl tarım ve hayvancılığa 15 milyon destek sağladı. Yem bitkisinin maliyetini azalmak amacıyla üreticilere tohum dağıtan Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle; geçtiğimiz yıl 35 bin dekarda üretimi yapılan süt otu ekimi, bu yıl 70 bin dekara çıkarılarak destekte rekor sayıya ulaşıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, etinin lezzetinden dolayı ilgi gören Balıkesir kuzusunun popülasyonunu artırmak ve destek sağlamak amacıyla Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri kurdu.

PROJELER SÜRÜYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde; meyve üretim potansiyelinin artırılması, modern kapama bahçeleri kurularak bölgesel meyvecilik altyapısının güçlendirilmesi ve sertifikalı fidan kullanımının teşvik edilmesi amacıyla "Meyve Üretimini Geliştirme Projesi" hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi, mantar yetiştiricilerine büyük destek sağladı. Karesi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Mantar Yetiştiriciliği Kursu'nda kursiyerlerin mantarcılığa ilk adımı atması ve üretimin desteklenmesi amacıyla; 2 ton 500 kilogram kompost, 1 ton 170 kilogram üst toprak ve diğer ürünlerle beraber toplam 4 ton malzeme desteği yapıldı.

"BEREKETLİ TOPRAKLARIN KIYMETİNİ BİLİYORUZ"

BALIKESİR'İN bereketli topraklarının kıymetini bildiklerini ve çiftçiler ile birlikte ürettiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'e, Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Şehrin ekonomisi, kırsalda yapılan üretimin işlenerek bir şekilde ticarete dönüştürülmesiyle kalkınıyor. Bizim sanayimiz de tarıma dayalı. Evlatlarımız, memleketlerinin topraklarında ekmek kazanmaya devam etsin istiyoruz. Bu nedenle bir taraftan mahallelerimizin altyapısını iyileştirerek yaşam kalitesini yükseltiyor diğer yandan da şehrimizin üretim altyapısını güçlendiriyor, üreticimizin alın terinin hakkını kazanması için çabalıyoruz" dedi.

SUAT SALGIN