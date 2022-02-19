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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

AA

19.02.2022, 08:20

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve 13 şüphelinin yakalanması için Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.