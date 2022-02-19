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Haberler Balıkesir Üç milyonluk vurgun yapan çeteye baskın

Üç milyonluk vurgun yapan çeteye baskın

19.2.2022

Üç milyonluk vurgun yapan çeteye baskın

Balıkesir Ayvalık'ta bir vatandaşı FETÖ'ye karıştığı bahanesiyle 3 milyon dolandıran çete, polisin 3 aylık çalışmasıyla Şanlıurfa ve Mersin'deki operasyonlarla çökertildi. Ayvalık'ta yaşayan A.İ.A'yı telefonla arayan çete üyeleri, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra şahsın adının örgüte karıştığını, banka hesaplarının kontrol edileceğini söyledi. Bu yolla A.İ.A'nın bankadaki 3 milyon lirasını çektirerek kendilerine teslim ettiren çete üyeleri, adamın durumu fark ederek şikayeti üzerine operasyon başlattı.

■ SUAT SALGIN