Enseden kurşuna 17 yıl hapis

Balıkesir'de, evli olduğunu öğrenince kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Zeliha Atlar'ı (28) ensesinden tabancayla vurup yaralayan Serdal Gülser'e (44), 17 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Zeliha Atlar, 2020 yılının Mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı ve ikili kısa süre sonra sevgili oldu. Atlar, 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Ancak zanlı, genç kadını defalarca ölümle tehdit etti.

'ÖLÜMÜN ELİMDEN OLACAK'

Tehditlerle ilişkiye devam eden Zeliha Atlar 10 Ekim'de sanık tarafından zorla götürüldüğü evde ensesinden vuruldu. Koltuğa oturttuğu genç kadına "Ayrılmak mı istiyorsun, ölümün benim elimden olacak" diyerek yaklaşan ve başını öne doğru bastıran Gülser, tabancayla ensesine bir el

ateş etti. Atlar'ın ensesinden giren kurşun boynundan çıktı. Burhaniye 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmaya tutuklu sanık Serdal Gülser, SEGBİS ile katıldı. Bir dizi ameliyatla sağlığına kavuşabilen Zeliha Atlar duruşmada, "Kimsesiz olduğum için sanıktan kurtulamadım" diyerek şikayetini tekrarladı. Serdal Gürsel ise "Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Yargılama sonunda sanık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl 2 ayhapse mahkum edildi.





'ŞANS ESERİ HAYATTA'

Karar sonrası açıklama yapan Zeliha Atlar'ın avukatı Ahmet Onaran, adaletin tecelli ettiğini söyledi. Onaran, "Altı çizilmesi gereken en önemli hususlardan biri şudur; artık kadına şiddet dosyalarında mahkemeler hiçbir şekilde iyi hal indirimi uygulamıyor. Zeliha şu an şans eseri aramızda ve hayatta" dedi.

SUAT SALGIN