Kendisini darp edenlere pompalı tüfekle ateş açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö, (57), sanayi sitesine girmek isteyen Erdoğan Gönül (44) ile Kadir T'ye (23) çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Gönül yaşamını yitirirken, Kadir T. ise hastanede tedaviye alındı. Olay, önceki gece Edremit ilçesinin kırsal Yolören Mahallesi'nde meydana geldi. Organize sanayi sitesine gelen Erdoğan Gönül ve Kadir T, içeri girmek istedi. Sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö. ikiliye izin vermeyince tartışma çıktı.

1'İ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

Kavga sırasında Metin Ö, kendisini darp eden Erdoğan Gönül ile Kadir T'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Gönül ile Kadir T. kanlar içinde yere yığıldı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan Gönül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kadir T. ise hastanede tedaviye alındı. Metin Ö. gözaltına alındı.

■ SUAT SALGIN