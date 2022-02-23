  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Feribot seferlerine fırtına engeli

Feribot seferlerine fırtına engeli

Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA

23.02.2022, 21:35

Feribot seferlerine fırtına engeli

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı Adası (Balıklı) hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.