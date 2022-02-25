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Haberler Balıkesir Gönen’de dev operasyon

Gönen’de dev operasyon

25.2.2022

Gönen’de dev operasyon

BALIKESİR'İN Gönen ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 18 şüphelinin adreslerine jandarmadan eş zamanlı baskın düzenlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, tarihi eser, silah ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin civar ilçelerdeki Jandarma komutanlıklarından da aldığı destek neticesinde kalabalık bir unsurla gerçekleştirdiği operasyonda daha önceden belirlenen 18 kişiden 16'sı ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken firar eden iki şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. ■ SUAT SALGIN