Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait VETBÜS Erdek’te

Cumhuriyet alanında bir gün kalan VETBÜS'te, Erdek Belediyesi veteriner hekimi Ahmet İsimbay'ın gözetiminde, vatandaşlarca getirilen sokak hayvanları kedi ve köpeklere kuduz, iç ve dış parazit aşılarının yanı sıra genel kontrol yapıldı. Erdek'te halen 500'ün üstünde sokak hayvanı bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mobil Veteriner Kliniği hizmeti Vetbüs ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Erdek'te Vetbüs'ü gören vatandaşlar, uygulamayı hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Sokak hayvanlarına gerekli özeni her daim gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; can dostlara daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak devreye aldığı Vetbüs'le, himet yolculuğunu sürdürüyor. İlk durağı Balya ilçesi olan Vetbüs, son olarak geldiği Erdek'te vatandaşlar tarafından getirilen can dostlara; sağlık taraması yaptı, aşılama ve iç-dış parazit işlemlerini gerçekleştirdi.

İlçede yaşayan vatandaşlar tarafından bakımı yapılan can dostların da genel sağlık taraması ve aşılama işlemlerini gerçekleştiren Vetbüs'ün, Erdek'e gelişi vatandaşları oldukça sevindirdi.