Sıkıştıkları kamyonetten güçlükle çıkarıldılar

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyoneti direğe çarptı. Kazada kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Güre Mahallesi İskele Cami yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak direğe çarptı. Kazada kamyonetin yolcu kabini büyük hasar gördü. Sertaş Avcı ve Ertaş Avcı araç içinde sıkıştı. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Ertaş Avcı, kamyonet içinde hayatını kaybederken Sertaş Avcı hastaneye kaldırıldı. ■ SUAT SALGIN