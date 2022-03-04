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Haberler Balıkesir Anahtarlık şeklindeki tabanca şaşırttı

Anahtarlık şeklindeki tabanca şaşırttı

4.3.2022

Anahtarlık şeklindeki tabanca şaşırttı
BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi. Yunus timleri, şüphe üzerine R.A.'yı durdurarak üzerini aradı. Üst araması sırasında, üzerinde bir otomobil firmasına ait amblem bulunan oto anahtarlığı ekiplerin dikkatini çekti. Ekipler, yaptıkları incelemede cihazın anahtarlık değil anahtarlık şeklinde 6.35 çapında iki mermi alan bir silah olduğunu tespit etti. R.A.'nın emniyetteki sorgusu sürerken, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede görev yapan tüm ekiplere şüpheli şahıslarla ilgili aramalarda daha dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. ■ SUAT SALGIN