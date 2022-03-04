  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 6 katlı bir apartmanda çıkan yangında binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA

04.03.2022, 16:30

Balıkesir’de apartmanda çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Altınkum Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında yaşayan D.Ş'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binayı duman kaplaması üzerine bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye araçlarının merdivenlerini de kullanarak D.Ş'nin de arasında yer aldığı 6 apartman sakinini tahliye eden ekipler, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın çıkan dairedeki kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.