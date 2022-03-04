Balıkesir’de jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda; 22 kilo açık kıyılmış tütün, 10 bin 200 adet dolu makaron, 24 bin adet boş makaron, 2 adet sigara sarma makinası, 1 adet elektronik terazi, 1 adet komprasör cihazı ve 1 adet nem ölçüm cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.