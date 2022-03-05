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Haberler Balıkesir Hasan Amca soba gazı kurbanı oldu

Hasan Amca soba gazı kurbanı oldu

5.3.2022

Hasan Amca soba gazı kurbanı oldu
BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hasan (73) ve Nesibe (62) Kavasoğlu çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları çifte müdahalede bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Hasan Kavasoğlu müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Nesibe Kavasoğlu ise tedaviye alnındı. ■ SUAT SALGIN