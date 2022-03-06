Müebbetten beraate!

Balıkesir'in Karesi ilçesinde geçtiğimiz yıl kendisini ve 2 çocuğunu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle kocasını pompalı tüfekle öldürüp cezaevine giren 2 çocuk annesi son duruşmada beraat kararı çıkınca serbest kaldı. Cezaevine girerken 3. çocuğuna bir buçuk aylık hamile olduğunu öğrenen karnı burnunda annenin cezaevi çıkışı çocuklarına koşup onlarla buluşma anı duygusal anlara sahne oldu.

8.5 aylık hamile kadın, cezaevi önünde dakikalarca çocuklarına sarıldı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Karesi ilçesi Ziyaretli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle vurup ölümüne sebep oldu. Olayın ardından tutuklanan Rümeysa Aydın, cezaevine girdikten sonra 3. çocuğuna hamile olduğunu öğrendi.

"SESİMİ DUYDUNUZ"

Şu an 8.5 aylık hamile olan Rümeysa Aydın müebbet talebiyle yargılandığı Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beraat edip tahliye oldu. Kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Aydın, mahkeme heyetine bir kez daha kendisini ve çocuklarını savunduğu için böyle bir olayın geliştiğini söyleyerek beraatini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti de "meşru müdafaa" kapsamında Aydın'ın beraatına karar verdi.

Tahliye işlemleri gerçekleşen Rümeysa Aydın'ı cezaevinden çıkışta 2 çocuğu Alya ve Nazmi Aras karşıladı. Evlatlarına kavuşan Rümeysa Aydın, "Allah devletimizden razı olsun. Adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Çocuklarıma kavuştum onların sayesinde. Sesimi duydukları için herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

BOŞ BARDAKLARI GÖRÜP ALDATILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

MAHKEME tutanaklarına göre olay şöyle gelişti: 13 Ağustos 2021 tarihinde eve gelen Murat Aydın, camın önünde iki tane boş bardak görünce eşi Rümeysa Aydın'a "Akşam sen iki tane adamı eve aldın ve onlarla beraber oldun. Ya da onlara sana tecavüz etti ve sen bunu bana söylemiyorsun" diyerek kavga çıkardı.

Murat Aydın, darp ettiği eşini 6 saat evdeki bodrumda kilitli tutup bütün evi dağıtarak tecavüz ya da birlikteliğin izlerini aradı. Kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle birtakım senaryolar uydurduğu sırada, Rümeysa Aydın kendini savunmak için eline evde bulunan tüfeği alıp havaya doğru ateş etmek istedi. Bu sırada silaha müdahale etmek isteyen Murat Aydın yaralandı. Rümeysa Aydın'ın asıl maksadının eşini korkutmak olduğu ve olayın ardından eşinin yarasına müdahale ettiği de belirtildi.