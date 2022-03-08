  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Kazdağları'nda aniden bastıran kar zor anlar yaşattı

Kazdağları'nda aniden bastıran kar zor anlar yaşattı

Balıkesir’in Havran, Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçesi yüksek kesimlerine kar yağışı beklenenden önce gelince hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler Kazdağları’nda ilerlemekte güçlük çekince yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı.

İHA

08.03.2022, 17:34 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022, 18:07

Kazdağları’nda aniden bastıran kar zor anlar yaşattı

Meteoroloji'nin hafta ortası için uyarı yaptığı kar yağışı Kazdağları'na erken gelince Edremit Yenice Karayolunda sürücüler karla kaplanan yolda zor anlar yaşadı.

Karda ilerleyemeyen sürücüler yol kenarlarında park ederek ekiplerin yolları açmasını beklediler. Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalara başladı.

Yetkililer bölgede zorunlu olmadıktan sonra sürücülerin bu yol kesimini kullanmamaları, kullanacak sürücülerin ise kar lastiği ve zincir bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini ifade ettiler.