Balıkesir için son dakika uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik değerlendirmede, yoğun kar yağışı ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu. Balıkesir il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısının yapıldığı değerlendirmede Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği ifade edildi.

Perşembe sabah saatlerinde Balıkesir genelinde başlayacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın kuzey ve doğu yönlerinden 50-70 km/saat şeklinde olacağı uyarısında bulunuldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda olumsuz aksamalara karşı uyarılar da yapılarak tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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Meteorolojik değerlendirmede ayrıca Perşembe günü için Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısı da yapıldı. Yapılan son değerlendirmelerde Balıkesir'in kuzey ilçeleri olan Gönen, Manyas, Susurluk, Bandırma, Erdek, Marmara Adası ve Balya'da beklenen yağışın Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı ifade edildi. Balıkesir'in bahsedilen ilçelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm kar örtüsü), yüksek kesimlerde ise kar yağışının yoğun olacağı (20 cm ve üzeri kar örtüsü) tahmin edildi. Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.