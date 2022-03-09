Balıkesir’de aranan 50 kişi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 66 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 21 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Karesi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda ve yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı da gözaltına aldı.