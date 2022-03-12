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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kartpostallık görüntü! Kent beyaza büründü

Balıkesir'de kartpostallık görüntü! Kent beyaza büründü

Kar yağışı Balıkesir'de de etkisini gösterdi. Sındırgı ilçesi kar yağışından en çok etkilenen yerler arasında bulunurken kartpostallık görüntüler de oluştu.

İHA

12.03.2022, 11:21

Balıkesir’de kartpostallık görüntü! Kent beyaza büründü

Mart ayında yağan kar, Sındırgı ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Uzun süren kar yağışı ilçenin değişik noktalarında kartpostallara konu olacak görüntüler ortaya koydu.

Özellikle ilçenin turistik noktaları beyazla buluşunca, görüntülerin güzelliği daha farklı bir boyuta taşındı.



Sındırgı ilçe merkezindeki yollarda karla ilgili sıkıntı yaşanmazken Akhisar-Demirci-Simav gibi bağlantı yollarında kısa süreli aksaklık yaşandı.



Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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