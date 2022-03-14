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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç son! Ağaç budarken elektrik akımına kapıldı

Balıkesir'de korkunç son! Ağaç budarken elektrik akımına kapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinin önünde bulunan çam ağacını budayan Saim Ünver, elektrik akımına kapıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ünver'in hayatını kaybettiği belirtildi.

AA

14.03.2022, 13:57

Balıkesir’de korkunç son! Ağaç budarken elektrik akımına kapıldı

Balıkesir'de Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesi'nde evinin önündeki çam ağacını budayan Saim Ünver, dalların elektrik hatlarına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ünver'in öldüğü belirlendi.

İtfaiye görevlilerince asılı kaldığı ağaçtan indirilen Ünver'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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