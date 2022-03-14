Sahipsiz köpekler keçileri parçaladı

Balıkesir Burhaniye'nin kırsal Çallı mahallesinde önceki gece ağıla giren 3 köpek, 8 keçiyi parçalarken, 6 keçiyi de yaraladı. İlçe merkezine 9 km uzaklıktaki Çallı'da Muhtar Hüseyin Özen'in ağılına gece giren köpekler katliam yaptı. Dün sabah ağıla gelen Özen, büyük üzüntü yaşarken, önlem alınmasını istedi. Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve Belediye Veterineri Emrah Güleç, olay yerinde inceleme yaptı. Veteriner Emrah Güleç, yaralı hayvanları muayene etti. Hakan, "Burhaniye Belediyesi olarak, Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik birimi olarak gerekli önlemleri alacağız" dedi.

■ SUAT SALGIN