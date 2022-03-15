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Haberler Balıkesir Bandırma' da 2 ay önce çekilen deniz hala yerine gelmedi

Bandırma' da 2 ay önce çekilen deniz hala yerine gelmedi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaklaşık 15 metre çekilen deniz, 2 ay olmasına rağmen eski haline gelmedi. Vatandaşlar, oluşan yeni plajda havanın da güneşli olması sebebiyle bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

İHA

15.03.2022, 18:13 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022, 18:14

Bandırma’ da 2 ay önce çekilen deniz hala yerine gelmedi

Bandırma'da 2 ay önce 15 metre kadar çekilen denizin geri gelmemesi şaşırtıyor. Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu 2 ay gün önce yaklaşık 15 metre geri çekildi.

Marmara Denizi'nde yaşanan fırtınanın ardından denizin geri çekilip 2 aydır devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı.

Deniz seviyesinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Vatandaşlar havanın da güneşli olması sebebiyle oluşan plajda bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.

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