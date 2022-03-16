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Haberler Balıkesir Balıkesir'de faciadan dönüldü! LPG'li araç bir anda alev aldı

Balıkesir'de faciadan dönüldü! LPG'li araç bir anda alev aldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. LPG'li bir otomobil bir anda alev aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken o anlar kameralara yansıdı.

İHA

16.03.2022, 14:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022, 14:23

Balıkesir’de faciadan dönüldü! LPG’li araç bir anda alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Akçay Mahallesi ışıklı kavşakta H.K. yönetimindeki 17 DD 500 plakalı LPG'li otomobilden bir anda dumanlar çakmaya başladı. Kısa sürede aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Yangına ilk olarak otomobil içinde bulunanlar müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra bölgede bulunan bir bankanın güvenlik görevlileri yangına müdahale etti.

Yangın kısmen kontrol altına alındı. Daha sonra Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın anında yaşanan korku dolu dakikalar ise kameralara yansıdı.

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