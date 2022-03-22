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Haberler Balıkesir Beşikten düşen 9 aylık Deniz kurtarılamadı

Beşikten düşen 9 aylık Deniz kurtarılamadı

22.3.2022

Beşikten düşen 9 aylık Deniz kurtarılamadı
BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde Deniz Taylan adlı 9 aylık bebek, beşikten düşerek hayatını kaybetti. Bandırmaspor tribününün tanınan isimlerinden baba Y.B. ve E.B. çiftinin tek çocuğu olan Deniz Taylan, dün saat 10.30 sıralarında beşikten düştü. Yerde hareketsiz yatarken bulunan bebek, hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan aile, hastanede sinir krizleri geçirdi. Bebeğin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin ölümü tüm Bandırmaspor camiasını yasa boğdu. ■ SUAT SALGIN
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