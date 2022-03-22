MHP’li Büyükataman: CHP’nin kirli ilişkilerini anlatacağız

İÇİŞLERİ Bakanlığına ait Ayvalık Vilayetler Evi'nde partisince düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısına katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ülkenin bekası için mücadelelerinin sürdürdüklerini belirtti.

Programları kapsamında CHP'nin en çok oy aldığı ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını aktaran Büyükataman, "CHP'nin artık Atatürk'ün mirası olmaktan çok farklı noktalara evrildiğini, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin hangi kirli ve karanlık ilişkiler içerisinde olduğunu, Türkiye'nin geleceğine dair hangi pazarlıkları yaptığını aziz milletimizle paylaşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu. ■ SUAT SALGIN