Yaşlı adam evinde ölü bulundu

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde günlerdir haber alınamayan Hasan Aygül, evinde ölü bulundu. Apartmandaki komşuları, Aygül'ün evinin camındaki yoğun sineklenmeden şüphelenerek durumu mahalle muhtarına bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yaşlı adamın evine balkondan içeri girdi. Ekipler, Aygül'ün salonundaki hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kontrolüyle Aygül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Aygün'ün yaklaşık 15 gün önce öldüğü ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

■ SUAT SALGIN