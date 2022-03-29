Balıkesir’de akılalmaz olay! Gençlerin silahla oyunu kanlı bitti

Bandırma Paşakent Mahallesinde meydana gelen olayda arkadaşı K.Y.'nin (16) silahla oynarken şakağından vurduğu lise öğrencisi Alp Kanıbir (16) yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Talihsiz öğrenci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Kanıbir'in gözlerinin görme özelliğini kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından K.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, arkadaşını kazayla vurduğunu söyleyen K.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

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