Uyuşturucu bağımlısı baba ailesini katletti

Balıkesir Susurluk'ta yaşayan Fatih Akça (40) silahla eşi ve oğlunu vurarak öldürdü. Kurucuk Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, hayvan besiciliği yapan Fatih Akça, evinde eşi Bilge Akça ile tartıştı. Uyuşturucu kullanmaktan sabıka kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre tabanca ile intihara kalkıştı. Eşi engel olmaya çalışırken silahtan çıkan kurşunlar Bilge Akça (33) ile 4 yaşındaki oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti.





BU KEZ POMPALI TÜFEKLE DENEDİ

Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Fatih Akça bu kez pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Bu kez de 11 yaşındaki kızı E. Akça babasına engel olmaya çalıştı. Tüfekten çıkan saçmalar ikisine de isabet etti. Bu sırada evde bulunan Akça çiftinin 8 yaşındaki oğulları A. Akça, korkuyla evden kaçtı. Hayati tehlikeleri bulunmayan, kollarından yaralı baba ile kızı ise, Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A'yı da bularak yakınlarına teslim etti. Cesetler, savcının talimatıyla Susurluk İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Olay günü uyuşturucu kullandığı öne sürülen Fatih Akça, jandarmaya verdiği ifadesinde, "Ben birkaç ay önce bacağımdan vurulmuştum. Bacağıma platin takıldı. Rahat hareket edemiyordum. Eve gelip intihar edecektim. Eşim silahı görünce, 'Beni mi vuracaksın' dedi. Canıma kıyacağımı söyleyince tabancayı almak istedi. Arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan iki kurşun Bilge ve oğlumun ölümüne neden oldu. Sonra ayağımdaki platin nedeniyle yere düşen tabancayı alamayınca tüfekle canıma kıymak istedim. Bu kez kızım engel olmak istedi. Silah bir kez daha ateş alınca saçmalar ikimizin yaralanmasına yol açtı" dedi.





4 AY CEZAEVİNDE YATTI

HASTANEDE psikolog eşliğinde ifadesi alınan yaralı E.Akça ise, "Eve gelen babam annem ile tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği annem ile kardeşim vuruldu. Yere düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Ben engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz yaralandık" dedi. Öte yandan Fatih Akça'nın daha önce şiddet uyguladığı için eşi Bilge Akça'nın şikayeti üzerine tutuklanıp 4 ay cezaevinde yattığı, daha sonra tahliye olunca yakınlarının devreye girmesiyle barıştıkları öğrenildi. Bilge Akça ile oğlunun Susurluk'ta toprağa verileceği belirtildi.

SUAT SALGIN