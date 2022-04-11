Oğlunu satırla öldürmüştü! Evlat katili baba: Çok pişmanım

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olan Barış Sürer (32), otomobilde tartıştığı babası Murat Sürer (58) tarafından satırla öldürüldü.



SATIRLA VURDU

Babanın emniyette verdiği ifadede oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli para isteyerek evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen baba, çok pişman olduğunu dile getirdi. Olay, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde önceki gün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Murat Sürer ile uyuşturucu bağımlısı olan oğlu Barış Sürer, tartışmaya başladı. Murat Sürer, yanında bulunan satırla oğlu Barış Sürer'in kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu.



"ÇOK PİŞMANIM"

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen

Barış Sürer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri tarafından suç aleti satırla olay yerinde gözaltına alınan Murat Sürer, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, oğlunu neden öldürdüğü sorduğu baba Murat Sürer, ifadesinde olayı anlattığını belirterek, "Çok pişmanım" dedi. Murat Sürer'in emniyette verdiği ifadede, oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

SUAT SALGIN