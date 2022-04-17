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Haberler Balıkesir CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl dolandırıcı çıktı!

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl dolandırıcı çıktı!

CHP'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığı'na seçilen Cem Karagöl’ün 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öne sürüldü.

İHA

17.04.2022, 19:25

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl dolandırıcı çıktı!

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl Balıkesir'de tutuklandı.

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl'ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği'nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl'ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

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